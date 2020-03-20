  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 14:42
  • |
  • 20 Mart 2020 Cuma 14:42

Galatasaraylı Mariano sezon sonu ayrılmayı planladığını açıkladı

Galatasaraylı Mariano sezon sonu ayrılmayı planladığını açıkladı

Paylaş

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, Brezilya basınına verdiği röportajda sezon sonu ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi. 

Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü de belirten Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ergin Ataman: Erteleme kararı kaçınılmaz bir önlemdi

title

Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran'dan taraftara transfer yanıtı

title

Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı

Türkiye'de ligler ertelendi mi?

SPOR GÜNDEMİ

Merih Demiral'ın test sonuçları açıklandı
Merih Demiral'ın test sonuçları açıklandı

Merih Demiral'ın test sonuçları açıklandı

Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Siyah-Beyazlı ekip tüm takımı testten geçirmişti. Yapılan testler sonucu Juventus'ta başka bir futbolcuda koronavirüse rastlanmazken milli futbolcumuz Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa
Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaşlı yöneticiden taraftara transfer yanıtı
Beşiktaşlı yöneticiden taraftara transfer yanıtı

Beşiktaşlı yöneticiden taraftara transfer yanıtı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın koronavirüs paylaşımı üzerine siyah-beyazlı bir taraftar, transfer sorusu yöneltti.

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber
Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...
Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...

Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor
Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor

‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...

Kobe ve kızının mezarını kazarken yakalandı
Kobe ve kızının mezarını kazarken yakalandı

Kobe ve kızının mezarını kazarken yakalandı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.