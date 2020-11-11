Galatasaraylı Marcao için Alman devi devrede....

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdi.
Son olarak Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'u transfer eden Alman ekibinin, Upamecano ve Klostermann'ın yokluğunda Marcao'nun transferiyle ilgilendiği ortaya çıktı.
Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu.
Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.
Ayrıca Leipzig bu rakamı vermeye hazır ise görüşme yapılabileceği mesajını verdiler.
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