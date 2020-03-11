  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 10:06
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 10:06

Galatasaraylı futbolculara Beşiktaş maçı öncesi doping etkisi

Galatasaraylı futbolculara Beşiktaş maçı öncesi doping etkisi

Paylaş

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş galibiyetine de 500 bin Euro prim verme kararı aldı.

Sivas'tan döndükten sonra pazartesi günü rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray dünü izinli geçirdi.

Bugünden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takıma haftalık toplantısını yapan yönetim kurulundan müjdeli haber geldi. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle oyuncularını 500 bin Euro primle ödüllendiren sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi için de 500 bin Euro prim sözü verdi. Bu uygulama Başakşehir deplasmanı ve Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor karşılaşmasında da geçerli olacak. Futbolcuların zorluk seviyesi yüksek maçlarda motivasyonu üst seviyeye çıkarılacak.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mesut Bakkal'dan gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

title

Lucescu Ali Koç ile görüştüğünü itiraf etti!

title

Fenerbahçe'de temizlik vakti! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık
Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.

Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı!
Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı!

Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı!

Beşiktaş'ta önceki teknik direktör Abdullah Avcı'yla başlayıp; Umut Nayir, Ruiz, Elneny ve Ljajic'le devam eden soğuk algınlığı salgını, son olarak Caner Erkin'i vurdu. Tecrübeli sol bek, 2 gündür idmana çıkamadı. Kulüp, tedbir olarak tesislere misafir girişini yasakladı.

77 akraba hakem
77 akraba hakem

77 akraba hakem

Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.

Fenerbahçe'de büyük temizlik!
Fenerbahçe'de büyük temizlik!

Fenerbahçe'de büyük temizlik!

Sarı-Lacivertliler'de kaptan Emre futbolu bırakacak... Sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici, Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey'e de yeni takım bulunacak.

'1 yıllık sözleşmeye kesinlikle imza atmam'
'1 yıllık sözleşmeye kesinlikle imza atmam'

'1 yıllık sözleşmeye kesinlikle imza atmam'

Trabzonspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile yeni kontrat yapmak istiyor. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanırken oyuncunun maaşında da indirim yapması bekleniyor. Jose Sosa'nın talebi ise 1 yılın üstünde bir sözleşme.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.