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  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 14:19
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Galatasaraylı futbolcular sinirlerine hakim olamadı

Galatasaraylı futbolcular sinirlerine hakim olamadı

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Emre Kılınç kariyerinin ilk kırmızısını gördü, Arda ve Marcao ise sınırda olmalarını bilmelerine rağmen sarı kartla cezalı duruma düştü.

Yılbaşı gecesinde çocuklarını eğlendirmek isterken havai fişek yüzünde patlayan ve gözünde hasar oluşan Omar'ın durumu sarı kırmızılı futbolcuları derinden sarstı. Antalyaspor maçını kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmek isteyen G.Saraylı oyuncuların psikolojilerinin çöktüğü, maçın başlama düdüğüyle birlikte gözüktü. Olayın etkisinde kaldıkları net şekilde hissedilen oyunculardan Emre Kılınç, kariyerinin ilk kırmızı kartını pozisyon bile olmayan bir anda gördü.

Sinir patlaması

Asabiyet sadece bununla sınırlı değildi. Beklenen golün bir türlü gelmemesinin de etkisiyle Arda ve Marcao, Konyaspor maçı öncesi kart sınırında olduklarını bildikleri hâlde öfkelerine hâkim olamadılar ve sarı kartla cezalandırıldılar. Hatta Brezilyalı stoper, kırmızı kartın eşiğinden döndü. Antalyaspor maçı sonrası bu durum takım içinde masaya yatırıldı. Fatih Terim'den özür dileyen oyuncular bir an önce toparlanıp şampiyonluk hedefine yürüyeceklerini sözünü verdi. 

(Türkiye Gazetesi)

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• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

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