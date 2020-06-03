  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcular kamp için Antalya'yı istiyor

Galatasaraylı futbolcular kamp için Antalya'yı istiyor

Paylaş

Galatasaraylı yıldızlar, 1 haftalık kamp için Antalya'nın daha iyi olacağını teknik heyete iletti.

Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve A Takım çalışanlarına cumartesi günü 6. kez Kovid-19 testi uygulanacak.

Sonuçlar negatif çıkarsa, sarı-kırmızılı takım pazar günü bir haftalık kamp için Antalya'ya gidecek.

Muslera ve Falcao başta olmak üzere takımdaki tecrübeli futbolculara Antalya kampı ile ilgili görüşleri soruldu ve Rize deplasmanı öncesi konsantrasyonu artırma adına bu karar alındı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

CSKA Moskova, Cyle Larin için Beşiktaş'a 1,7 milyon Euro'luk teklif yaptı

title

Mehmet Ekici'den 1 milyon Euro'luk 'feda'

title

Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğu iddia edildi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı
Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!
Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar
Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor
Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!
Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.

Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı
Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı

Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı

Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.