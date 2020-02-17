  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 07:21
  • |
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:43

Galatasaraylı Falcao'da gerçek ortaya çıktı! Atletico'ya önerildi...

Galatasaraylı Falcao'da gerçek ortaya çıktı! Atletico'ya önerildi...

Paylaş

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun menajer Jorge Mendes tarafından Ocak ayında Atletico Madrid'e önerildiği İspanyol basınından Cadenaser tarafından iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nu devre arasında Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İddianın sahibi Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği haberin devamında yer aldı.

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaş ödeyerek kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Real Madrid'den sahasında sürpriz puan kaybı

title

Inter'e soğuk duş! Lazio geriden gelerek 3 puanı kaptı

title

Çeyrek asırlık hüsran

Trabzonspor´un Takım Otobüsünü Bekleyen Numan´ın Hayali Gerçek Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Çeyrek asırlık hüsran
Çeyrek asırlık hüsran

Çeyrek asırlık hüsran

BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.

İlk şutları tutamıyor
İlk şutları tutamıyor

İlk şutları tutamıyor

FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

16 puan kaybettirdi
16 puan kaybettirdi

16 puan kaybettirdi

Jailson, F.Bahçe’yi ateşe attı.

Yanal'da geri sayım
Yanal'da geri sayım

Yanal'da geri sayım

Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.

Numan hayaline kavuştu
Numan hayaline kavuştu

Numan hayaline kavuştu

TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.

Fatih Terim'in o tercihi şaşkınlık yarattı! Oyuncu bile beklemiyordu...
Fatih Terim'in o tercihi şaşkınlık yarattı! Oyuncu bile beklemiyordu...

Fatih Terim'in o tercihi şaşkınlık yarattı! Oyuncu bile beklemiyordu...

Yazarımız Engin Verel, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

'Sivasspor'u hiç böyle çaresiz görmemiştim'
'Sivasspor'u hiç böyle çaresiz görmemiştim'

'Sivasspor'u hiç böyle çaresiz görmemiştim'

Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.