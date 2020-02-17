Galatasaraylı Falcao'da gerçek ortaya çıktı! Atletico'ya önerildi...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun menajer Jorge Mendes tarafından Ocak ayında Atletico Madrid'e önerildiği İspanyol basınından Cadenaser tarafından iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nu devre arasında Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İddianın sahibi Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği haberin devamında yer aldı.

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaş ödeyerek kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.

(Sporx)