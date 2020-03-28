Galatasaraylı Donk'a Belçika'dan talip

SPOR GÜNDEMİ

UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak' UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak' UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.

Belarus koronavirüsü umursamıyor Belarus koronavirüsü umursamıyor Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.

G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! Gidiyor... G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! Gidiyor... Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.