Galatasaraylı Donk'a Belçika'dan talip

2019-20 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grubunda karşı karşıya gelen Belçika temsilcisi Brugge, sezon sonunda önemli yıldızlarını kaybettikten sonra bir revizyon geçirmek durumunda kalabilir.
Belçika ekibinin, yeni kadro planlamasında eski oyuncularına yönelebileceği belirtilirken Voetbal Nieuws sitesi bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Ryan Donk'un ismini ön plana çıkardı.
2009-13 yılları arasında Brugge forması giyen ve sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olan Donk'un, Hollandalı oluşu ve Belçika kulübüyle yakın ilişkilerinin transferde artı sağlayabileceği belirtildi.
Bunların yanı sıra Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in de daha önce dile getirdiği Donk'a olan hayranlığının Belçika ekibi için önemli olduğu aktarıldı.
(Fanatik)
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
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Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.
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