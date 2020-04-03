Galatasaraylı Christian Luyindama'nın Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu

Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri Carlo Ancelotti, yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor. Ancak Everton'ın dışında Wolverhampton ve Aston Villa'nın da transfer için devrede olduğu öğrenildi.
Luyindama için son iddia ise Bournemouth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Fatih Terim ve yönetimin kısa zamanda bir araya gelerek transfere netlik kazandırmaları bekleniyor.
(Fanatik)
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çeken Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı geldi. 21 yaşındaki golcü, “Charleroi'ye gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi” dedi.