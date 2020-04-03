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  • Galatasaraylı Christian Luyindama'nın Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu
  • 03 Nisan 2020 Cuma 11:50
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 11:50

Galatasaraylı Christian Luyindama'nın Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu

Galatasaraylı Christian Luyindama'nın Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu

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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasına hasret kalan Christian Luyindama'nın talipleri artıyor. Demokratik Kongolu savunmacının İngiltere Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu.

Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri Carlo Ancelotti, yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor. Ancak Everton'ın dışında Wolverhampton ve Aston Villa'nın da transfer için devrede olduğu öğrenildi.

Luyindama için son iddia ise Bournemouth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Fatih Terim ve yönetimin kısa zamanda bir araya gelerek transfere netlik kazandırmaları bekleniyor.

(Fanatik)

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