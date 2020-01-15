Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus'un transferi için Roma'da

Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaraylı bir yöneticinin, hem Nzonzi hem de Jesus'un durumuna görüşmek için Roma'da olduğu bildirildi.

RAKİP ÇIKTI

Roma'da süre bulamayan ve forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 28 yaşındaki Juan Jesus'u Galatasaray kadar Fiorentina da istiyor. İki takım arasında ciddi bir rekabetin yaşanacağı belirtiliyor.

Roma formasıyla şimdiye kadar 90 maça çıkan Juan Jesus 1 gol atıp 1 asist yaptı. Bu sezon ise sadece 4 maçta şans bulabildi.

JESUS'UN YEDEĞİ ERAY CÖMERT

G.Saray'da hedef stoper transferini bu hafta içinde bitirmek... Birinci öncelik Roma ile görüşmelerin devam ettiği Juen Jesus'ta. Jesus'un alternatifi ise yabancı sıkıntısı yüzünden Basel'de forma giyen bir başka Türk stoper Eray Cömert... İki oyuncudan hafta sonuna kadar beklenen cevap gelmezse bu kez rota yeni adaylara dönecek.

(Fotomaç)