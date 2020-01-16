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aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 19:33
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 19:33

Galatasaraylı Batuhan Şen 2. Lig ekibine kiralandı

Galatasaraylı Batuhan Şen 2. Lig ekibine kiralandı

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Galatasaray, 20 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen'i bedelsiz olarak Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecileri Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını ve 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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