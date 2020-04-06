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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:55
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:55

Galatasaraylı Andone'ye Brighton taraftarından geri dön çağrısı

Galatasaraylı Andone'ye Brighton taraftarından geri dön çağrısı

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Brighton'a dönmesi beklenen Florin Andone için İngiliz ekibinin taraftarları, bir şansı daha hak ettiğini düşünüyor.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone'nin, sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Brighton'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz gün Brighton'ın resmi hesabı, takım tarihinde atılan en iyi golü oylarken Andone, ankette %61 ile ilk sırayı aldı.

Taraftarlar, unutulmayan galibiyet golünü atan Andone'nin de bir şansı daha hak ettiği görüşünü belirtenler oldu.

Anketin altına gelen yorumlardan birinde, "Hepsini beğeniyorum ama Andone'nin golü gerçekten büyülü bir andı. Belki azınlıktayımdır ama umarım ona ikinci bir şans daha verilir" ifadelerini kullandı. 

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