Galatasaraylı Andone'ye Brighton taraftarından geri dön çağrısı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone'nin, sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Brighton'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz gün Brighton'ın resmi hesabı, takım tarihinde atılan en iyi golü oylarken Andone, ankette %61 ile ilk sırayı aldı.
Taraftarlar, unutulmayan galibiyet golünü atan Andone'nin de bir şansı daha hak ettiği görüşünü belirtenler oldu.
Anketin altına gelen yorumlardan birinde, "Hepsini beğeniyorum ama Andone'nin golü gerçekten büyülü bir andı. Belki azınlıktayımdır ama umarım ona ikinci bir şans daha verilir" ifadelerini kullandı.
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