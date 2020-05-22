Galatasaray'ın yuvasında koronavirüs önlemleri sürüyor

SPOR GÜNDEMİ

4 alternatifli yayın planı 4 alternatifli yayın planı Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif... Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testi negatif çıktı.

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..