Galatasaray'ın yıldız golcüsü koronavirüse yakalandı

Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklarken, maç sonunda "hızlı test kiti" ile yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan öncelikle yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi ve sonrasında Babel'in yeni testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.
Bosna Hersek maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.
OMAR'DAN SONRA 2. POZİTİF VAKA
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