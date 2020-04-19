Galatasaray'ın yeni transferine Jardel'den olumlu rapor

Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Galatasaray, Falcao'nun ayrılmasına yönelik opsiyonlarını hazırlarken gelecek adına da önem taşıyan bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Arjantin basınında geniş yer verildiği şekilde Sarı-Kırmızılılar, San Lorenzo'nun 23 yaşındaki forveti Adolfo Gaich için takipte.

Gaich için birçok Avrupa takımının da devrede olduğu belirtiliyor. Devre arasında Club Brugge'e transferi son anda yatan Arjantinli forvet için Galatasaray dışında Juventus'un da ilgisinin olduğu belirtiliyor.

Mario Jardel'den olumlu rapor

Ole'den Diego Paulich'in haberine göre Fatih Terim'in bir süredir ismi üzerinde durduğu Arjantinli oyuncu için Galatasaray, eski golcüsü Mario Jardel'i görevlendirdi.

Jardel, Kolombiya'da düzenlenen 2020 CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri'nde Arjantin U-23 Milli Takımı ile mücadele eden oyuncuyu izledi.

Arjantin'in şampiyonluğa ulaşarak Olimpiyat hakkını elde ettiği turnuvadaki görüntüsüyle Gaich, Jardel tarafından olumlu şekilde raporlandı.

Sonrasında ise Fatih Terim, oyuncunun birkaç maçını online olarak izledi.

Atletico Mineiro'ya ret!

Oyuncuyla birçok Avrupa takımının ilgilenmesi sonrası Güney Amerika'dan Brezilya ekibi Atletico Mineiro da devreye girdi.

Arjantin'de Radio Mitre'ye göre Gaich'in haklarının %50'si için 5 milyon Dolar'lık bir teklif sunan Mineiro'nun teklifi, San Lorenzo tarafından reddedildi.

Covid-19 krizi fiyatı düşürebilir

Oyuncunun haklarının yarısı için Atletico Mineiro'nun yaptığı teklif reddedilmiş olsa da corona virüs salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncunun bonservisinin düşebileceği belirtildi.

Devre arasında 10 milyon Euro düzeyinde olan bonservisinde bir düşüş öngörülüyor.

(Fanatik)