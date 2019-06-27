Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'a geldi

Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Babel'in garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.

Galatasaray’ın Ryan Babel’i en geç yarın KAP’a bildirmesi bekleniyor.