Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk idmanına çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yeni transfer Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30’da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
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