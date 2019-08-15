Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.
Yeni Malatyaspor, 3-1’in rövanşında kendi sahasında Partizan’ı 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendi.
Temsilcimiz Trabzonspor, 2-2’nin rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Sparta Prag’ı 2-1 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi
Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.