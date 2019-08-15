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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:56

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'da

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak havaalanına iniş yaptı.

 

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