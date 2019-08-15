Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) görüşmelerine başlandığını bildirdiği Roma'nın tecrübeli futbolcusu Steven Nzonzi'yi bugün İstanbul'a getiriyor.
Bu akşam TK 1864 sefer sayılı 19.50 uçağıyla gelecek olan Nzonzi'nin 23.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özdemir, herkesin merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü haberi verdi.
Cengiz Ünder transferine karşı çıkan Roma taraftarları Bayern Münih'ten Lewandowski + 50 milyon euro istediler...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süper Kupa maçı için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.
Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.
Beşiktaş, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, dış sahadaki 30 açılış maçında 10 galibiyet aldı.