Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi, İstanbul'a geliyor

Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süper Kupa maçı için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.