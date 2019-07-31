Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.

CAS hakkında çok sert açıklama: Şikeyle çalınan...

Trabzonspor Kulübü, CAS’ın 2010-2011 sezonuna dair verdiği kararla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.