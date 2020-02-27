Trabzonsporlu Novak'ın Galatasaray ile görüştüğü ortaya çıktı

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ
BU sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor arasında yeni bir cephe açılacak gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar’da mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Japon sol bek Nagatomo’nun ismi TFF’ye bildirilmemişti. 33 yaşındaki yıldız için Galatasaray defteri kapandı. Elde kalan tek isim, Leipzig’den kiralanan Saracchi... Genç futbolcunun kiralık mukavelesi ise önümüzdeki sezonun ardından tamamlanacak. Yönetim ise bu bölgede alternatif yaratmak için büyük bir operasyon yürütüyor.
ORTA YOL BULUNAMADI
Hedefteki isim Trabzonspor’un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak... Çekyalı futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitecek. Bordo-Mavililer, bir süredir tecrübeli futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme yapmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak, taraflar bir türlü orta yolu bulamadı. Bunun sebebinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin, çok gizli şekilde Filip Novak’ın menajeriyle bir süredir dirsek temasında olduğu ve görüşmelerin de olumlu gittiği kaydedildi.
BEDELSİZ OLARAK GELECEK
Eğer Galatasaray Novak’la anlaşırsa, Çekyalı futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacındaki Aslan, bu sebeple Novak’ı kaçırmak istemiyor. Süper Lig’in en iyi futbolcuları arasında yer alan Novak, bu sezon ligde 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 kez milli takım formasını giyen Novak’ın peşinde başka takımların olduğu da söyleniyor. Ancak, Galatasaray’ın bir adım önde olduğu ve bu işi bitireceği iddia edildi.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.
Takımını Fenerbahçe derbisine tek tek ev ödevi vererek hazırlayan ve Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son veren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi bu kez bire bir görüşmelerle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.