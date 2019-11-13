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  3. Galatasaray'ın yeni sol beki Emre Taşdemir'e özel program uygulandı

Galatasaray'ın yeni sol beki Emre Taşdemir'e özel program uygulandı

Galatasaray'ın yeni sol beki Emre Taşdemir'e özel program uygulandı

Sol bek için ilk tercih haline gelen Emre Taşdemir'in güçlenmesi için özel program uygulanıyor.

Gaziantep deplasmanındaki futboluyla alkış alan Emre Taşdemir fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için ekstra çalışıyor.

Genç sol bekin özel bir program eşliğinde idman yapacağı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME KARARI MAYIS'TA

Galatasaray'ın Bursaspor'dan 2019 Ocak ayında transfer ettiği Emre Taşdemir'in geleceği merakla bekleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmemeye karar verdi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.

(Takvim)


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