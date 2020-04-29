Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi Luyindama

Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Fiziksel seviyesi liglerin ertelenmesiyle birlikte takıma yetişen Kongolu stoperin, gelecek sezon savunma merkezinin en kilit ismi haline geleceği tahmin ediliyor. Donk ve Marcao tandemiyle yola devam eden Galatasaray’da böylece rekabet dahada üst seviyeye çıkmış olacak.

(Fanatik)