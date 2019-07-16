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  3. Galatasaray'ın yeni orta sahası Brezilya'dan geliyor! Dourado transferi birkaç gün içinde bitecek

Galatasaray'ın yeni orta sahası Brezilya'dan geliyor! Dourado transferi birkaç gün içinde bitecek

Galatasaray'ın yeni orta sahası Brezilya'dan geliyor! Dourado transferi birkaç gün içinde bitecek

Galatasaray, Brezilya ekibi International forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Dourado için 5 milyon Euro teklif edildi. Brezilya ekibiyle görüşmeler birkaç gün içinde sonuçlanacak.

Galatasaray Ndiaye ve Fernando Reges'in ayrılmasından sonra orta sahaya takviye yapmak için aceleci davranıyor. Cimbom'un listesine ise son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado girdi. Cimbom'un 25 yaşındaki ön libero için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

CSKA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınındaki iddialara göre Galatasaray, Fatih Terim'in de çok istediği Dourado için oldukça kararlı. Gazete haberlerine göre International, CSKA Moskova'nın teklifini reddetti.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Galatasaray Yönetimi'nin Dourado'ya yaptığı tekliften sonra beklemeye geçtiği bildirildi. International'in birkaç gün içinde Aslan'ın yaptığı transfer teklifine yanıt vermesi bekleniyor.

TAKIMININ VAZGEÇİLMEZİ

25 yaşındaki Dourado, 2017-18 sezonunda 33 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu 2019 yılında Internacional formasıyla 6 maçta 1 asist yaptı.

HEM TEKNİK HEM SAVAŞÇI

Brezilyalı ön libero Rodrigo Dourado, müthiş tekniği ve savaşçı yapısıyla tanınıyor. Genç yıldız transfer olursa G.Saray'a büyük katkı sağlar.

LİDER ÖZELLİKLERE SAHİP

25 yaşında olmasına rağmen International'in kaptanı olan Dourado, liderlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

(Sabah)

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