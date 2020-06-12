  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 09:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın 'Yeni Melo' olarak görülen Fabinho ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın 'Yeni Melo' olarak görülen Fabinho ile anlaştığı iddia edildi

Paylaş

Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Jean Micheal Seri'nin takımda kalıp kalmayacağının belli olmaması nedeniyle alternatif isimleri listesine dahil eden Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Fabinho için atağa kalktı. Belçika basını, Sarı Kırmızılı ekibin Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere olduğunu duyurdu. Gelirlerin azaldığı, maliyetlerin de tavan yaptığı bir dönemde gelecek vaad eden genç yeteneklerin peşine düşen Galatasaray'ın teknik kapasitesi ve enerjisi yüksek olan Fabinho'yu kadrosuna katarak orta saha ihtiyacını gidermek istediği gelen haberler arasında.

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Voetbal24'ün haberine göre; Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcuya Anderlecht ve Club Brugge'den daha iyi bir ücret önerdi. Cim Bom'un Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilirken, 20 yaşındaki oyuncuya Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu iddia edilmişti.

STİLİ VE TARZI MELO'YA BENZETİLİYOR

Merkez orta saha ve ön libero mevkinde forma giyen ve gelişim potansiyeli yüksek olan 20 yaşındaki Fabinho özellikle son sezonda gösterdiği yüksek performansla dikkat çekmişti. Belçika basını, geçtiğimiz günlerde stili ve tarzı Felipe Melo'ya benzetilen Fabinho'nun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip edildiğini yazmıştı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı

title

Fernando'nun gol attığı derbide Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup etti

title

'Türkiye'de derbiler daha çılgın'

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı
Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Apar topar eşyalarını toplayıp kaçıyordu! Son anda ikna edildi
Apar topar eşyalarını toplayıp kaçıyordu! Son anda ikna edildi

Apar topar eşyalarını toplayıp kaçıyordu! Son anda ikna edildi

Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor
Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın
Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt
Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt

Ahmet Ağaoğlu'ndan 'şike' gündemine yanıt

Nihat Özdemir ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ‘şike' sözlerinin ardından Trabzonspor Yönetimi sessizliğini koruyor. Yakın çevresine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise “Çifte kupaya gidiyoruz. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız” dediği öğrenildi.

Adım adım Trabzonspor'a geliyor
Adım adım Trabzonspor'a geliyor

Adım adım Trabzonspor'a geliyor

TRABZONSPOR yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

La Liga derbiyle başladı! Fernando golle döndü
La Liga derbiyle başladı! Fernando golle döndü

La Liga derbiyle başladı! Fernando golle döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.