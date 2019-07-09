Galatasaray'ın gelecek sezonki golcüsü Stefano Okaka oluyor

MBAYE Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen Watford’un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı gündemine aldı.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

GEÇTİĞİMİZ sezonun ikinci yarısını Udinese’de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü için Watford’a 3 milyon euro önerildi. Ancak, İngiliz ekibi Okaka için Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan golcü için üst limiti 3.5 milyon euro. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G. Saray’a sıcak bakması da Cim Bom’un pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

KİRALIK OLARAK DA GELEBİLİR

TRANSFERİN hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor… Watford, eğer bonservis bedelinde indirime gitmezse bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Aksi bir durum yaşanmaması halinde İtalyan santrfor gelecek yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerine Cittadella takımında başlayan Okaka, Waford ve Udinese’nin dışında Roma, Modena, Brescia, Fulhma, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria ve Anderlecth’te oynadı.

STEFANO OKAKA KİMDİR?

Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor’u kadrosuna katan Cimbom, forvet transferinde de gaza bastı. Vedat Muriç’in Fenerbahçe’ye kaptırılmasının ardından kısa süre içinde golcü transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Stefano Okaka için girişimlerini sıklaştırdı. Peki Stefano Okaka kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olan Okaka, 9 Ağustos 1989'da Perugia'nın Castiglione del Lago bölgesinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda başlayan Okaka, ilk olarak Cittadella'nın altyapısında top koştururken 2004'te, henüz 14 yaşındayken Roma altyapısına transfer oldu ve 2005'te, 15 yaşındayken A Takım'a kadar yükseldi.

2005-06 sezonunda çok genç olmasına rağmen Serie A'da ve UEFA Kupası'nda bazı maçlarda forma giyen Okaka, o dönem geleceğin en önemli yıldızlarından olacağı konuşuluyordu.

Roma'da forma giydiği süre boyunca beklentileri karşılayamayan Okaka, sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma'ya kiralanırken 2012'nin yazında bedelsiz olarak Parma'yla sözleşme imzaladı. Parma'dan aynı sezon Spezia'ya kiralanan Okaka, 2014'te ise Sampdoria'ya transfer oldu ancak burada da beklentilerin altında kalınca 2015-16 sezonunda Anderlecht'e gitti.

Anderlecht'te forma giydiği bir sezonda, kariyerinin en iyi dönemini geçiren Okaka, çıktığı 27 lig maçında 14 gole imzasını attı ve ertesi sezon bunun ödülü olarak Premier Lig'e gitti. 6 milyon euro'ya Watford'a transfer olan Okaka, İngiltere'deki ilk sezonunda 20 resmi maçta 4 gole imza atarken, ikinci sezonunda ise yeteri kadar şans bulamadı ve sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere görev aldığı 16 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırabildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Udinese'ye kiralanan Okaka, burada ise 16 lig maçında 6 gole imza attı ve tekrar Watford'a döndü.

Genç yaşlarda olmasına rağmen birçok takımda top koşturan Okaka, henüz 22 yaşındayken 7 kulüpte forma giymişti.

1.86 boyundaki Okaka, özellikle güçlü fiziği ve atletik yapısıyla biliniyor. Fiziğini iyi kullanabilen golcü oyuncu, hava toplarına da hakim bir isim.

(Güneş)