Galatasaray'ın yeni 10 numarası Andrey

AKŞAM
Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, yeni 10 numarasını Brezilya’da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Vasco da Gama’da forma giyen Andrey’i gündemine aldı. 22 yaşındaki oyuncu için girişimler de yapıldı. Andrey ile İtalyan ekibi Sampdoria da ilgileniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transfere onay verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
1,5 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Copa Sudamericana’da oynanan 2 maçta da 90 dakika saha kaldı. 2015’te Brezilya U17 Milli Takım forması giyen Andrey 12 maçta 5 gol attı. Transfermarkt sitesinde yer alan verilere göre Andrey’in piyasa değeri 1,5 milyon euro.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.
Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.
Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.
Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.
Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...