Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6864
  • 6,3891
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor

Fransız basını, Ganalı golcü hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası yayınladı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde gözdesi olan ve yaz döneminde tekrar gündemine gelen Benjamin Tetteh cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun Reims yolunda olduğu öne sürüldü.

Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh ile yakından ilgileniyor. Reims teknik direktörü David Guion'un Tetteh'i yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve Fransız ekibinin transfer çalışmaları kapsamında teklif sunduğu iddia edildi.

Mbaye Diagne'nin ayrılık ihtimali nedeniyle Benjamin Tetteh yeniden Galatasaray ile anılmaya başlamıştı. Tetteh'in Fransa'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı ve Reims'e imza atmaya yakın olduğu ifade edildi. Ganalı golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başl

YKS 2019 Sonuçları Açıklandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

İşte Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri