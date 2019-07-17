Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde gözdesi olan ve yaz döneminde tekrar gündemine gelen Benjamin Tetteh cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun Reims yolunda olduğu öne sürüldü.

Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh ile yakından ilgileniyor. Reims teknik direktörü David Guion'un Tetteh'i yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve Fransız ekibinin transfer çalışmaları kapsamında teklif sunduğu iddia edildi.

Mbaye Diagne'nin ayrılık ihtimali nedeniyle Benjamin Tetteh yeniden Galatasaray ile anılmaya başlamıştı. Tetteh'in Fransa'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı ve Reims'e imza atmaya yakın olduğu ifade edildi. Ganalı golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Futbol Arena)