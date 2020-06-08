Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı

Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Şener ile de yol ayrımında olan G.Saray, sağ beke takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor. 3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor. Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı.
OMAR DA LİSTEDE
4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor. Cim Bom ayrıca Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.
(Yeni Asır)
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar sağ beke takviye için Rennes forması giyen Traore, Tigres'ten Luis Rodriguez ve Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui ile olan görüşmelerine hız verdi.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.