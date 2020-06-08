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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:44
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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı

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Sarı-kırmızılılar sağ beke takviye için Rennes forması giyen Traore, Tigres'ten Luis Rodriguez ve Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui ile olan görüşmelerine hız verdi.

Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Şener ile de yol ayrımında olan G.Saray, sağ beke takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor. 3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor. Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı.

OMAR DA LİSTEDE

4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor. Cim Bom ayrıca Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.

(Yeni Asır)

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İşte Galatasaray'ın transfer listesi
İşte Galatasaray'ın transfer listesi

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