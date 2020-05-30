Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.
BRESCIA İLE YOLLARINI AYIRIYOR
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli'ye büyük şok. İtalyan golcü, Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu sezon başında Brescia'ya transfer olan Balotelli beklentileri karşılayamadı. Takım ligin son sırasında yer alırken İtalyan oyuncuyla yolların ayrılması an meselesi.
TESİSLERİ TERK ETTİ
Corriere dello Sport'un haberine göre kulüp başkanı Massimo Cellino ile Balotelli dün bir araya gelip sorunları çözmek için anlaştı. Balotelli, görüşme için tesislere gelirken kendisine yarım saat beklenmesi söylendi. Ardından Cellino'nun görüşmek istemediği Balotelli'ye iletildi ve yıldız oyuncu tesisleri terk etti. Bu gelişmeyle birlikte artık Balotelli'nin Brescia'da devam etme ihtimali kalmadı.
GALATASARAY İLE BİRLİKTE VASCO DE GAMA
Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan 29 yaşındaki golcünün adı Galatasaray ve Vasco da Gama ile anılıyordu. Balotelli hafta içerisinde bir idmana hiçbir mazeret göstermeden gelmemiş ve Cellino da onun transferinin bir hata olduğunu ifade etmişti.
Önümüzdeki sezon bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da forvete de takviye kararı verilmişti. Radamel Falcao'nun kadroda düşünülen tek forvet olması nedeniyle bu bölge için Mario Balotelli'nin ismi geçiyordu. Golcü oyuncunun takımıyla yaşadığı flaş bir gelişme sonrası İtalyan forvetin Cimbom'a transferinin önü açıldı.
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