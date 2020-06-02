Galatasaray'ın Terem Moffi için Kortrijk'e 2 milyon Euro teklif sunduğu iddia edildi

Süper Lig'de 2019-20 sezonu için şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılıların bir süredir gündemde olan Terem Moffi için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.
Belçika basınından Het Laatste Nieuws'in haberine göre Anderlecht'in de devreye girdiği oyuncu için Galatasaray, Kortrijk'a 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Anderlecht, takımdan ayrılan Nacer Chadli'nin yerini Moffi ile doldurmak istiyor ki Chadli'nin de önümüzdeki sezon için ismi Beşiktaş ile anılmakta. Galatasaray ise Florin Andone'nin yerine Falcao'ya destek olacak genç bir forvet arayışları kapsamında Moffi için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılıların şimdiden yaptığı teklifle transferde avantajlı taraf olduğu belirtiliyor.
21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 10 gol atmayı başarmıştı. Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Jupiler Pro League'de ise 7 maçta 4 gol attı.
(Fanatik)
Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Belçika basını, Kortrijk'in 21 yaşındaki Nijaryalı golcüsü Terem Moffi için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Haber detayında Sarı-Kırmızılıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor.
Abdullah Ercan, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.
Galatasaray, yüksek maaşları sebebiyle gözden çıkarılan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin bonservis bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan iki futbolcu için de 10'ar milyon Euro bonservis talep ediyor.