Galatasaray'ın Terem Moffi için Kortrijk'e 2 milyon Euro teklif sunduğu iddia edildi

Belçika basını, Kortrijk'in 21 yaşındaki Nijaryalı golcüsü Terem Moffi için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Haber detayında Sarı-Kırmızılıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonu için şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılıların bir süredir gündemde olan Terem Moffi için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.



Belçika basınından Het Laatste Nieuws'in haberine göre Anderlecht'in de devreye girdiği oyuncu için Galatasaray, Kortrijk'a 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Anderlecht, takımdan ayrılan Nacer Chadli'nin yerini Moffi ile doldurmak istiyor ki Chadli'nin de önümüzdeki sezon için ismi Beşiktaş ile anılmakta. Galatasaray ise Florin Andone'nin yerine Falcao'ya destek olacak genç bir forvet arayışları kapsamında Moffi için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılıların şimdiden yaptığı teklifle transferde avantajlı taraf olduğu belirtiliyor.

21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 10 gol atmayı başarmıştı. Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen Jupiler Pro League'de ise 7 maçta 4 gol attı.

(Fanatik)