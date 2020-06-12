Galatasaray'ın teklif götürdüğü Carles Perez, Cimbom'a gelmek istiyor

Koronavirüs salgını sonrası transferde strateji değişikliğine giden Galatasaray, genç ve gelecek vaat eden ayaklara yönelmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Carles Perez'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Cimbom'a gelmek istediği detayı verildi.

Lige verilen koronavirüs arasında yeni sezonun yapılanma çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray, transfer listesini de belirlemişti. Transfer artık genç isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı takımla ilgili, İtalya basınından ise dikkat çeken bir iddia geldi.



GALATASARAY TEKLİF GÖTÜRDÜ

Radio Radio'da yayınlanan bir programda, Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü.

CİMBOM’A GELMEK İSTİYOR

Haberde oyuncunun 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığı Roma'da, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini gösteremediği ifade edildi. Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A'da 5 maça çıkan İspanyol yıldız, 129 dakika süre alabildi. Öte yandan iki Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyen Carles Perez, 1 gol kaydetti.

Genç isim Barcelona'nın A takım kariyerinde ise çıktığı 13 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

(Fotomaç)