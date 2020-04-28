Galatasaray'ın sol açık için listesinde 3 yıldız bulunuyor

2019-2020’nin ilk yarında Babel dahi olmadı sol kanatta; Aslan hep sürat aradı ve Onyekuru yeniden kiralandı. Ancak Nijeryalı yıldızın gelecek sezon kiralanması hiç de kolay değil. Kulübü Monaco, Onyekuru’dan önümüzdeki sezon sahada ya da satışta kazanç elde etmek istiyor.
YARI MAAŞA GELMEZ
Galatasaray’da daha önceki yıllarda da ismi gündeme gelen isimlerden Ahmed Musa ise Al Nassr Kulübü’nde yaklaşık 8 milyon euro maaşa top koşturuyor. Suudi Kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun orada parasını bırakıp, sarı-kırmızılı takıma kazandığının yarısına hatta daha azına oynayacağına pek ihtimal verilmiyor. Halihazırda mevcut futbolcuların maaşında indirime gitmek isteyen sarı-kırmızılıların bir futbolcuyla yüklü bir anlaşma yapması oldukça uzak gözüküyor.
BRUMA DÜŞÜŞTE DEĞİL
Galatasaray’ın eski oyuncularından Armindo Bruma da son günlerde sarı-kırmızılılara yazılan isimlerden biri. Bruma’nın kötü bir sezon geçirdiği gibi bir algı olsa da Portekizli futbolcu bu sezon PSV Eindhoven’da 31 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Geçen sezonun hem maç sayısında hem gol sayısında üzerinde çıkan Bruma’ya Hollanda ekibi 15 milyon euro bonservis ödemişti. Aldığı süre her ne kadar son dönemde düşse de Galatasaray’ın Bruma’yı da ucuz bir şekilde kadrosuna katması hiç de kolay değil.
TÜM YOLLAR ONA ÇIKIYOR
Galatasaray’da sol kanatı emanet edeceği ve transfer ücret ödemeyeceği yegane isim Emre Kılınç. Sezon sonunda bonservisi elinde olan Emre’nin birçok Avrupa kulübü peşinde olsa da sarı-kırmızılılar, lig biter bitmez başarılı kanat oyuncusuna imza attırmayı hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılıların hem yurt içinden hem yurt dışından bu transferde çok rakibi bulunuyor.
(Ajansspor)
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.