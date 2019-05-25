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  3. Galatasaray'ın satmaya hazırlandığı Belhanda'nın ayrılmaya niyeti yok

Galatasaray'ın satmaya hazırlandığı Belhanda'nın ayrılmaya niyeti yok

Galatasaray'ın satmaya hazırlandığı Belhanda'nın ayrılmaya niyeti yok

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Belhanda'nın Galatasaray'da mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği iddia edildi.

Devre arasında Al-İttihad'ın 9 milyon euro bonservis ödemeyi göze aldığı Belhanda'nın adı bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılmaya başladı.

Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis + 1.5 milyon euro bonus ödeyen sarı-kırmızılılar, Belhanda için 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Belhanda'nın kimse ile görüşmediği ortaya çıktı. Galatasaray'da mutlu olan Faslı 10 numara, 2021'de bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatmak istiyor.

Galatasaray, beklediği teklifi almazsa Belhanda'yı satmayacak ve 3.350 milyon euro garanti ücretinde indirime gitmesi halinde oyuncunun sözleşmesini uzatacak.

(Sabah)

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