Galatasaray'ın satmaya hazırlandığı Belhanda'nın ayrılmaya niyeti yok

Devre arasında Al-İttihad'ın 9 milyon euro bonservis ödemeyi göze aldığı Belhanda'nın adı bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılmaya başladı.

Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis + 1.5 milyon euro bonus ödeyen sarı-kırmızılılar, Belhanda için 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Belhanda'nın kimse ile görüşmediği ortaya çıktı. Galatasaray'da mutlu olan Faslı 10 numara, 2021'de bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatmak istiyor.

Galatasaray, beklediği teklifi almazsa Belhanda'yı satmayacak ve 3.350 milyon euro garanti ücretinde indirime gitmesi halinde oyuncunun sözleşmesini uzatacak.

(Sabah)