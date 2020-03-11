Galatasaray'ın şampiyonluk yolu Türk Telekom Stadyumu'ndan geçiyor!

Süper Lig’de nefesler tutuldu, pazar günkü Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi bekleniyor. Sarı- Kırmızılı kulüp için bu maçın farklı bir anlamı var. Cim Bom’un şampiyonluğa ulaştığı son iki sezonda, iki takım ikinci yarılarda karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonunda 31. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçı Aslan, Fernando ve Rodrigues’in golleriyle 2-0 kazandı. O sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ertesi yıl 2018- 2019’da yine 31. haftada Kara Kartal’ı kendi sahasında ağırladı. Cim Bom bu kez Onyekuru ve Fernando’nun golleriyle rakibini 2-0 devirdi ve bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırdı. Aslan, bu defa 26. haftada ağırlayacağı Beşiktaş’ı yine eli boş gönderip şampiyonluk geleneğini sürdürmeye hazırlanıyor.
50 bin Aslan bekleniyor
Taraftarlar da dört gözle bugün satışa çıkacak olan derbi biletlerini bekliyor. Kulübe şu ana kadar çok sayıda başvuru yapıldığı öğrenildi. Özellikle Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu 4 maçlık paket bilet satışına büyük ilgi var. Pazar akşamı da 50 bin taraftarla sezonun en yüksek seyirci sayılarından birine ulaşılması hedefleniyor.
Yönetim prim açıklayacak
Sarı-Kırmızılı yönetim, Beşiktaş maçına yönelik olarak prim belirlemeye karar verdi. Dün akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısından çıkan karara göre, teknik direktör Fatih Terim’le yapılacak görüşme sonrası, derbi zaferinin primi takıma açıklanacak. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, en kritik viraja girilirken, özellikle sporcu veya personel ödemelerinde gecikme olmaması konusunda hassasiyet gösteriyor.
(Fanatik)
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