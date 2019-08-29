Şampiyonlar Ligi kura çekimi bitti! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi. 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekimleri dünyanın dört bir yanından takip ediliyordu. Temsilcimiz Galatasaray’ın 4. torbadan girdiği turnuva da rakipleri belli oldu. Sporseverler ‘Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu?’ sorusunu aratmaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekim sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirildi. UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü Liverpool'dan Van Dijk aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. Galatasaray, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Clup Brugge ile eşleşti.
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A GRUBU:
PSG
Real Madrid
Clup Brugge
Galatasaray
B GRUBU:
Bayern Münih
Tottenham
Olympiacos
Kızılyıldız
C GRUBU:
Manchester City
Shaktar
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU:
Juventus
Atletico Madrid
Bayern Leverkusen
L.Moskova
E GRUBU:
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU:
Barcelona
Dortmund
Inter
S.Prag
G GRUBU:
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzing
H GRUBU:
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
İLK HAFTA MAÇLARI
Şampiyonlar Ligi grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
YILIN FUTBOLCUSU
UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü Liverpool'dan Van Dijk aldı
YILIN KALECİSİ
UEFA Yılın Kalecisi ödülünü Liverpool'un kalecisi Becer aldı.
YILIN SAVUNMACISI
UEFA Yılın Savunmacısı ödülünü Liverpool'dan Van Dijk aldı
YILIN ORTA SAHASI
UEFA Yılın Orta Sahası ödülünü Frankie De Jong aldı.
YILIN FORVETİ
UEFA Yılın Forveti ödülünü Lionel Messi aldı.