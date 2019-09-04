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  3. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Fatih Terim'in seçtiği listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı isimleri yer almadı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu;

Kaleciler: Muslera, Okan

Savunma: Şener, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Hücum: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor

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