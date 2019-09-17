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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için imha timi hazır!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için imha timi hazır!

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Galatasaray için pek olumlu hatıralarla geçmemişti. Santrforsuz Galatasaray, deplasmanlarda hiç gol atamamıştı. Sarı-kırmızılıların artık bir imha ekibi var.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu unutturup Avrupa'nın zirvesine oynama hedefinde... Geçen sezona oranla çok daha zorlu bir kura çekse de bütün takım iyi bir ritim yakalanırsa gruptan çıkmanın imkansız olmadığı görüşünde...

Özellikle bu noktada ilk maç kritik önem taşıyor. Belçika temsilcisi Club Brugge ile yarın deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılarda teknik heyetin hedefi üç puan.

Geçen sezon deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayan, gol dahi atamayan Galatasaray'ın artık daha güçlü tarafı hücum hattı. Radamel Falcao gibi dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray, bu sahnelere çok alışık olan ve şu anki formuyla Hollanda Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi konumuna gelen Ryan Babel'e de sahip...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında coşan Feghouli de Valencia yıllarındaki katkıyı takıma sağlıyor...

Galatasaray'ın kadrosunda sahip olduğu bu üç oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'nde imha ekibi olacak. Brugge deplasmanında emniyetli bir oyun şablonunu izleyecek olan sarı-kırmızılılar Nzonzi ve Lemina ile birlikte altı savunan, üç hücum eden ve bir de dengeleyen modelde oynayacak.

Dengeleyici görev de Seri'ye ait. Öte yandan, Fatih Terim'in geçen seneye oranla kulübede de eli çok güçlü. Tecrübeli çalıştırıcı eğer ki oyun tıkanırsa Emre Mor ile Andone'yi de gizli silah olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

(Türkiye)

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