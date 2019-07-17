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  3. Galatasaray'ın Samatta'yı yüksek maliyetinden dolayı transfer edemediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Samatta'yı yüksek maliyetinden dolayı transfer edemediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Samatta'yı yüksek maliyetinden dolayı transfer edemediği ortaya çıktı

Galatasaray’ın maliyetinden dolayı Mbwana Samatta’yı transfer edemediği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların Bafetimbi Gomis’i Al-Hilal’e sattıktan sonra Tanzanyalı golcü için devreye girdiği ancak futbolcunun serbest kalma bedelinin yüksekliğinden dolayı transferden vazgeçildiği öğrenildi.

TM Dijtal Haber Merkezi

Diagne’yi elden çıkarır çıkarmaz Samatta’ya imza attırması beklenen Galatasaray’ın Tanzanyalı golcüyü aslında geçen yıl istediği fakat transferin yüksek bonservis bedeli yüzünden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNDE 15 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ VARDI

Bafetimbi Gomis’i Al-Hilal’e gönderdikten sonra hızlı bir forvet arayışına giren sarı kırmızılı kulübün Genk’te oynayan Mbwana Samatta ile ilgilendiği belirtilirken, Belçika takımının bu transfere engel olduğu, hatta Galatasaray’ın Tanzanyalı futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalır maddesini görür görmez Samatta’da geri adım attığı anlaşıldı. Belhanda’yı Türkiye’ye getiren menajerlerden birinin yetenekli futbolcuyu Galatasaray’a önerdiği bildirilirken, Fatih Terim’in 26 yaşındaki santrafora onay verdiği fakat yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferin gerçekleşmediği anlaşıldı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın elinden kaçan Samatta, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a 2 gol atarken, yetenekli futbolcu genel olarak çıktığı 50 maçta 32 gol kaydetmeyi başardı.

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