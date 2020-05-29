Galatasaray'ın Ryan Porteous için Hibernian'a teklif yapacağı iddia edildi

İskoç basını, Galatasaray'ın Hibernian'ın 21 yaşındaki stoperi Ryan Porteous'u birkaç kez izlemeye geldiğini ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Genç savunmacıyı Bundesliga'dan da bazı takımların takip ettiği belirtildi.

Galatasaray, Hibernian'ın genç stoperi Ryan Porteous'u transfer gündemine aldı.



Scotland Herald'da yer alan habere göre; Hibernian formasıyla gösterdiği performans dikkat çeken Porteous için Galatasaray'ın resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı ancak, sarı kırmızılı ekibin Porteous'u İskoçya'ya gelerek birkaç defa izlediğini ve yapılacak teklifin de hazır olduğunu belirtti.

Porteous için Galatasaray'ın yanı sıra Almanya Bundesliga'dan da bazı kulüplerin takipte olduğunun altı çizildi.

AVRUPA U21'DE DİKKAT ÇEKTİ

Hibernian altyapısından yetişen ve İskoçya U21 formasıyla Avrupa U21 Şampiyonası'nda gösterdiği performans dikkat çeken Porteous, İskoçya A Milli Takım aday kadrosuna da seçildi.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Porteous, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

(Sporx)