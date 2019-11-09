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  3. Galatasaray'ın Rumen golcüsü Andone sakatlandı

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Andone sakatlandı

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Andone sakatlandı

Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Gaziantep deplasmanında erken bir sakatlıkla şoke oldu.

Sarı-kırmızılıların Rumen golcüsü Florin Andone, 9. dakikada taç çizgisinin yakınında Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini belirten 26 yaşındaki oyuncunun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın bir diğer forveti Rademel Falcao da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda bulunmuyor. 


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