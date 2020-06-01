Galatasaray'ın Razvan Marin için Ajax'a kiralama teklifi yapacağı iddia edildi

SPOR GÜNDEMİ

'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe 'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.

Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son! Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.

Roma'yı yakmaya gidiyor! Roma'yı yakmaya gidiyor! Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den bomba transfer Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha Trabzonspor'dan bir flaş transfer daha Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...