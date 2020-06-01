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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:44
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Galatasaray'ın Razvan Marin için Ajax'a kiralama teklifi yapacağı iddia edildi

Galatasaray'ın Razvan Marin için Ajax'a kiralama teklifi yapacağı iddia edildi

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Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Razvan Marin için Ajax'a kiralama teklifinde bulanabileceği iddia edildi. Hollanda ekibinin 12,5 milyon Euro'ya transfer ettiği başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Foot News internet sitesinin haberine göre 24 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar’ın kiralama teklifinde bulunabileceği bildirildi.

Bu sezon kulübüyle 17 maçta forma giyip 3 asistlik performans sergileyen Marin’in piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Yetenekli oyuncu, geçen sezon Standard Liege’ten Ajax’a 12.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

(Fanatik)

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