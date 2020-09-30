Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var

Arda Turan ve Saracchi’nin yer almadığı kadro şu şekilde:
Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Omar, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Sekidika, Feghouli, Mbaye Diagne, Radamel Falcao
Galatasaray, Levski Sofia'nın 21 yaşındaki hücumcusu Stanislav Ivanov, hafta sonuna kadar İstanbul'a getirecek. Genç yetenek, hem forvette hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.
Beşiktaş'la el sıkışan DeAndre Yedlin'de kulübü Newcastle United, bonservis bedeli istedi, transfer ocak ayına kaldı.
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı kadrosuna katması, yıldız golcünün ülkesi Tanzanya basınında da ses getirdi.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Polonyalı oyuncu için Sampdoria'nın kapısını çaldı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübü mali açıdan düzlüğe çıkartacaklarını söyledi: “Güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüyoruz. 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor camiasının gücüdür, Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür.”
Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Joseph Attamah'a Kayserispor taraftarı tepki gösterdi.