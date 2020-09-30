  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var

Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik var

Paylaş

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Arda Turan ve Saracchi’nin yer almadığı kadro şu şekilde:

Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Omar, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Sekidika, Feghouli, Mbaye Diagne, Radamel Falcao

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Visca'dan telefon: ‘Beni al Emre abi!‘
Visca'dan telefon: ‘Beni al Emre abi!‘

Visca'dan telefon: ‘Beni al Emre abi!‘

Marcao'nun parası F.Bahçe'den! Sıra dışı transfer döngüsü
Marcao'nun parası F.Bahçe'den! Sıra dışı transfer döngüsü

Marcao'nun parası F.Bahçe'den! Sıra dışı transfer döngüsü

Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim
Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim

Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'un yeni transferi İstanbul'a geliyor
Cimbom'un yeni transferi İstanbul'a geliyor

Cimbom'un yeni transferi İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Levski Sofia'nın 21 yaşındaki hücumcusu Stanislav Ivanov, hafta sonuna kadar İstanbul'a getirecek. Genç yetenek, hem forvette hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.

Yedlin, Beşiktaş'a bedava gelecek
Yedlin, Beşiktaş'a bedava gelecek

Yedlin, Beşiktaş'a bedava gelecek

Beşiktaş'la el sıkışan DeAndre Yedlin'de kulübü Newcastle United, bonservis bedeli istedi, transfer ocak ayına kaldı.

‘Samatta, yeniden doğacak‘
‘Samatta, yeniden doğacak‘

‘Samatta, yeniden doğacak‘

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı kadrosuna katması, yıldız golcünün ülkesi Tanzanya basınında da ses getirdi.

Kartal'ın sağına Bereszynski
Kartal'ın sağına Bereszynski

Kartal'ın sağına Bereszynski

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Polonyalı oyuncu için Sampdoria'nın kapısını çaldı.

Ağaoğlu: ‘7 yılda borcu sıfırlarız‘
Ağaoğlu: ‘7 yılda borcu sıfırlarız‘

Ağaoğlu: ‘7 yılda borcu sıfırlarız‘

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübü mali açıdan düzlüğe çıkartacaklarını söyledi: “Güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüyoruz. 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor camiasının gücüdür, Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür.”

'Attamah gözünü sevem stoper oynamam de'
'Attamah gözünü sevem stoper oynamam de'

'Attamah gözünü sevem stoper oynamam de'

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Joseph Attamah'a Kayserispor taraftarı tepki gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.