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  3. Galatasaray'ın rakibi PSG transferde bombaları patlatacak

Galatasaray'ın rakibi PSG transferde bombaları patlatacak

Galatasaray'ın rakibi PSG transferde bombaları patlatacak

Dün akşam Fransız gazeteciye verdiği yanıtla Galatasaray camiasının takdirini toplayan Fatih Terim'e PSG'den transfer desteği geldi!

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Fransız gazetecinin Lemina’ya sorduğu “Galatasaray hücum hattı en zayıf takımlardan biri ve gol problemi yaşıyor” sorusuna yanıt veren Fatih Terim’in “Elinizde İcardi, Neymar, Mbappe, Moting, Cavani gibi isimler olunca bu soruyu sormak kolay oluyor” yanıtı bir hayli dikkat çekerken, PSG’in transferde boş durmayacağı ve ses getirecek 3 yıldızı daha renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.

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Fransa Ligi’ni silip süpüren, Şampiyonlar Ligi’nde ise artık kupa kaldırmak isteyen PSG’in Liverpool’un süper yıldızı Sadio Mane’ye talip olduğu belirtilirken, Tuchel’in Napoli’nin Kamerunlu stoperi Kalidou Koulibaly’i ve Rennes’de oynayan Eduardo Camavinga’yı da istediği kaydedildi. Sezon başında Icardi, Herrera, Gueye, Sarabia, Keylor Navas gibi oyuncuları transfer eden PSG’de Leonardo’nun şimdiden çalışmalara başladığı ifade edilirken, 1 milyar euro'yu geçen kadro değeriyle ön plana çıkan takımın bazı futbolcularla da yollarını ayıracağı bildirildi.


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