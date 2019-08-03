Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

(AA)