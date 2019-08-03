Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.
Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
(AA)
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