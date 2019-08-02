Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu ayrıca forvet transferinin yarın açıklanacağını duyurdu.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.
Fenerbahçe, Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu’nu kiralamak istiyor.