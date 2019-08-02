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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 11:57
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 12:04

Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak.     

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.     

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