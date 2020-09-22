Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubić, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmić, Leon Kreković, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakić, Mario Čuić, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Jurić, Ivan Dolček, David Čolina, Mario Vušković, Darko Todorović, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentić.
Galatasaray ile Hajduk Split perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Bu maçta seyircimiz olmasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz” dedi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile anlaştığı belirtildi. Hatta 27 yaşındaki golcü futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.