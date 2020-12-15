Galatasaray'ın rakibi Darıca Gençlerbirliği! 1-0 CANLI

SÜPER Lig’in 12. haftasını bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Mücadelede ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
G.SARAY - DARICA GB
STAT: Türk Telekom
YAYIN: A Spor
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Emin, Omar, Etebo, Ömer, Belhanda, Sekidika, Arda, Ali Yavuz
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi
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