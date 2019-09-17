Galatasaray'ın rakibi Club Brugge hakkında kilit bilgiler

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Club Brugge`un 15 lig, 11 Belçika Kupası ve 15 Belçika Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray ile 3. randevu

Şampiyonlar Ligi arenasında daha önce Club Brugge ile iki kez karşı karşıya gelen Galatasaray ilk müsabakasında 0-0 berabere kalmış ikinci maçında ise 3-1 mağlup olmuştu.

Geçen sezon 3. oldu

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid, Dortmund ve Monaco ile aynı grubta yer alan Brugge, 6 puan topladı ve UEFA Avrupa Ligi`nde yoluna devam etti.

Ligde 2. sırada

Club Brugge, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2. sırada bulunuyor.

Takımın yıldızı Hans Vanaken

Takımın en dikkat çeken ismi orta sahada oynayan Hans Vanaken, geçen sezon 17 gol, 19 asist ile oynadı. Belçikalı oyuncunu bu sezon 6 gol attı ve takımın en golcüsü durumunda.

Tanıdık yüzler

Brugge kadrosunda Türkiye`den yolu geçen iki isim bulunuyor. Sezon başında Galatasaray`dan kiralanan Mbaye Diange ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Matej Mitrovic.

Jan Breydel Stadyumu

Jan Breydel Stadyumu, Brugge, Belçika`da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Club Brugge ve Cercle Brugge KSV takımlarının ev sahipliği yapmaktadır. Daha çok futbol maçları için kullanılmaktadır. 29.042 kişilik stadyum 1975 yılında inşa edildi.