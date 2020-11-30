Galatasaray'ın parlayan yıldızı Taylan Antalyalı

Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...

Galatasaray, eksiklerine rağmen sezonun en iyi performansını Rize deplasmanında sergilerken 'hat-trick' yapan Diagne'nin dışında öne çıkan bir isim vardı: Taylan Antalyalı. Sözcü'de yer alan habere göre; 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk maçından itibaren neredeyse hiç oturmadı;

Süper Lig'deki 10 maçın 9'unda 90 dakika görev aldı; Alanyaspor'a karşı 82 dakika oynadı. Genç yıldız, Avrupa Ligi ön elemesindeki 3 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Takımda en çok süre alan futbolcu olan, Rize'de gol siftahı yapan, savunma ile hücum hattı arasındaki kilit isim konumundaki Taylan'ın performansı:

HEM 6, HEM 8, HEM 10

* Galatasaray'ın gözlemci ekibinin uzun süreli takibi sonrası, geçen sezonun devre arasında BB Erzurum'dan bedelsiz olarak takıma katıldı.

* 46 (ön libero), 8 (iki yönlü orta saha) ve 10 (hücuma dönük orta saha) numara karışımı stiliyle dikkat çekiyor.

* Terim, gelecek vaat eden oyuncularını eğitmesi için yardımcılarını görevlendirdi. Taylan'ın rehberi de Selçuk İnan.

* İdolü, dünyanın en iyi 8 numaralarından biri olan Steven Gerrard. Rize maçındaki gol vuruşu de Gerrard'dan alıntı.