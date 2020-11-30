  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Taylan Antalyalı

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Taylan Antalyalı

Paylaş

Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...

Galatasaray, eksiklerine rağmen sezonun en iyi performansını Rize deplasmanında sergilerken 'hat-trick' yapan Diagne'nin dışında öne çıkan bir isim vardı: Taylan Antalyalı. Sözcü'de yer alan habere göre; 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk maçından itibaren neredeyse hiç oturmadı;

Süper Lig'deki 10 maçın 9'unda 90 dakika görev aldı; Alanyaspor'a karşı 82 dakika oynadı. Genç yıldız, Avrupa Ligi ön elemesindeki 3 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Takımda en çok süre alan futbolcu olan, Rize'de gol siftahı yapan, savunma ile hücum hattı arasındaki kilit isim konumundaki Taylan'ın performansı:

HEM 6, HEM 8, HEM 10

* Galatasaray'ın gözlemci ekibinin uzun süreli takibi sonrası, geçen sezonun devre arasında BB Erzurum'dan bedelsiz olarak takıma katıldı.

* 46 (ön libero), 8 (iki yönlü orta saha) ve 10 (hücuma dönük orta saha) numara karışımı stiliyle dikkat çekiyor.

* Terim, gelecek vaat eden oyuncularını eğitmesi için yardımcılarını görevlendirdi. Taylan'ın rehberi de Selçuk İnan.

* İdolü, dünyanın en iyi 8 numaralarından biri olan Steven Gerrard. Rize maçındaki gol vuruşu de Gerrard'dan alıntı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...
Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor
Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri
Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk
Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti
Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak
Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı
Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan
Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı
Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı

Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı

Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.