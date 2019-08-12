Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Lille'de oynayan Thiago Maia ve Nantes formasını giyen Abdoulaye Toure konusunda da temaslarda bulunuyor.

Falcao transferinde mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray ön libero takviyesi için de temaslarını sürdürüyor. Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası birçok görüşen geçen ancak anlaşma sağlayamayan Sarı-Kırmızılılar şimdi de rotasını Fransa'ya çevirdi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Monaco formasını giyen Youssef Bennasser için pazarlıklara devam eden Galatasaray kiralama bedelini indirmeye çalışıyor. Yönetim, Ligue 1'den iki isimle daha temasta..

KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Bu isimlerden ilki Lille'de oynayan Thiago Maia... Brezilyalı yıldızın kiralanması için teklif yapılacak. Maia 14 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçmişti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Yönetim Nantes'ta oynayan Abdoulaye Traore'yi de listesine aldı. Geçen sezonki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Gineli yıldız için de kiralama teklif yapılacak.

(Takvim)