Galatasaray'ın orta sahasına Fransa'dan 3 aday

Falcao transferinde mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray ön libero takviyesi için de temaslarını sürdürüyor. Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası birçok görüşen geçen ancak anlaşma sağlayamayan Sarı-Kırmızılılar şimdi de rotasını Fransa'ya çevirdi.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Monaco formasını giyen Youssef Bennasser için pazarlıklara devam eden Galatasaray kiralama bedelini indirmeye çalışıyor. Yönetim, Ligue 1'den iki isimle daha temasta..
KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Bu isimlerden ilki Lille'de oynayan Thiago Maia... Brezilyalı yıldızın kiralanması için teklif yapılacak. Maia 14 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçmişti.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Yönetim Nantes'ta oynayan Abdoulaye Traore'yi de listesine aldı. Geçen sezonki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Gineli yıldız için de kiralama teklif yapılacak.
(Takvim)
BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.
Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş, Konoplyanka için 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Schalke bu teklifi masaya yatırdı. Alman kulübünün rakamı kabul ettiği ancak ödeme planı için pazarlığın sürdüğü öne sürüldü.
Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Lille'de oynayan Thiago Maia ve Nantes formasını giyen Abdoulaye Toure konusunda da temaslarda bulunuyor.
Fenerbahçe, Başakşehir'e Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon euro önermeye hazırlanıyor. Mensah için yapılan ilk atak sonuçsuz kaldı.